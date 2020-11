Tuner, Brantley, Realmuto: les Jays tirent dans toutes les directions

Les Blue Jays de Toronto sont intéressés à embaucher le joueur de troisième but Justin Turner, récent gagnant de la Série mondiale avec les Dodgers de Los Angeles, ainsi que le voltigeur Michael Brantley.

Selon ce qu’a indiqué le site The Athletic, l’organisation ontarienne a contacté les clans de ces deux athlètes profitant actuellement de l’autonomie. Si elle parvient à convaincre Turner, elle obtiendrait un homme ayant été invité au match des étoiles 2017 et réalisé trois saisons d’au moins 20 longues balles.

En 2020, il a totalisé quatre circuits et 23 points produits durant le calendrier écourté. Pour ce qui est de Brantley, il a passé les deux dernières années chez les Astros de Houston. L’ancien des Indians de Cleveland a frappé pour au moins ,300 dans chacune des trois plus récentes saisons.

AFP

L'ajout d'un receveur?

En plus de Turner et Brantley, l’équipe de la Ville Reine tenterait également de mettre sous contrat le receveur et joueur autonome J.T. Realmuto.

C’est du moins ce qu’avançait le réseau MLB Network, mardi.

Realmuto fait partie des meilleurs receveurs du baseball majeur. Anciennement des Marlins de Miami, il a disputé les deux dernières campagnes avec les Phillies de Philadelphie. Depuis le début de sa carrière, l’athlète de 29 ans affiche une très bonne moyenne au bâton de ,278.

Le 1er novembre, Realmuto a reçu une offre qualificative des Phillies, ce qui signifie que la formation de la Pennsylvanie recevra un choix de repêchage si le joueur s’entend avec un autre club.

AFP

En mode magasinage

Les Jays tentent par tous les moyens de s’améliorer. À la fin octobre, le quotidien «New York Post» avait indiqué qu’ils espéraient attirer quelques gros noms disponibles. George Springer et DJ LeMahieu ont entre autres été évoqués.

D’après The Athletic, Toronto a présenté une proposition de trois ans au lanceur Kevin Gausman avant qu’il n’accepte l’offre qualificative des Giants de San Francisco.