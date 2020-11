Un nouveau fonds d’investissement à vocation sociale de 100 millions $

La compagnie de télécoms Telus a lancé un nouveau fonds destiné aux entreprises innovantes et à des entrepreneurs déterminés à stimuler l’innovation sociale.

Le Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur est doté d’un budget de 100 millions $.

L’objectif est de favoriser l’innovation sociale et la croissance économique dans des domaines comme les soins de santé (avec des solutions numériques qui améliorent l’accessibilité et l’efficacité de soins de santé) ou l’agriculture responsable. La compagnie de Vancouver souhaite notamment encourager des entreprises produisant des solutions technologiques novatrices.

Le fonds vise aussi des entreprises en démarrage qui créent des solutions visant à favoriser l’inclusion sociale et économique ou pour prendre soin de la planète et réduire l’empreinte environnementale.

«Nous investissons dans des entrepreneurs et des entreprises responsables qui partagent notre vision selon laquelle pour réussir en affaires, nous devons améliorer la qualité de vie de nos communautés», a affirmé François Gratton, vice-président à la direction, président de groupe TELUS et chef de la direction TELUS Santé et TELUS Agriculture.