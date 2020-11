Une pause médiatique pour Junior Ulysse

Le boxeur Junior Ulysse ne discutera pas avec les membres des médias jusqu’à nouvel ordre et un point de presse aura lieu quand il «sera rétabli», a annoncé mardi son promoteur, Eye of the Tiger Management (EOTTM).

• À lire aussi: Confessions d’un boxeur troublé

Malgré sa victoire convaincante de samedi aux dépens de Mathieu Germain, à Rimouski, l’athlète de 32 ans a visiblement des problèmes importants à régler, comme l'a soulevé Mathieu Boulay, du Journal de Montréal. Dans un texte diffusé lundi, Ulysse est revenu sur ses ennuis personnels en entrevue exclusive, se confiant sur ses comportements avec, notamment, ses entraîneurs, les journalistes et les responsables de la promotion au cours des derniers mois.

Il a entre autres évoqué une crise de panique survenue peu avant une défaite aux mains d’Ismael Barroso, en décembre 2019.

«Eye of the Tiger Management tient à informer les médias qu'Yves Ulysse junior prendra le temps nécessaire avant d'accorder toute forme d'entrevue. Depuis sa dernière victoire face à Mathieu Germain, samedi, beaucoup d'encre a coulé quant à sa situation. Or, EOTTM considère qu'il est primordial de donner un moment de répit à Junior afin qu'il prenne le temps nécessaire pour faire le point avec ses proches et son équipe médicale. Il est très important pour Eye of the Tiger Management de respecter chacun de ses athlètes dans toutes les sphères de leur vie. EOTTM et Junior feront un point de presse lorsqu’il sera rétabli pour ainsi annoncer la suite», a expliqué l’entreprise par voie de communiqué.

Ulysse (19-2-0, 10 K.-O.) l’a emporté par K.-O. au septième assaut à Rimouski, envoyant Germain deux fois au tapis avant la fin des hostilités.