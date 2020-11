Une version améliorée du Defender

Lorsque BRP a lancé sur le marché son modèle Defender, il voulait marquer le pas à une nouvelle génération de côte-à-côtes. En 2021, la version XT HD 10 comporte les éléments essentiels que vous recherchez pour ce type de véhicule.

Pour bien des gens, ce modèle est construit pour le travail d’abord et avant tout ; dans les faits, il est parmi les meilleurs de cette catégorie, sauf qu’en plus, il possède tous les atouts pour devenir un véhicule de loisir qui fera le bonheur non pas du randonneur, mais bien de l’amateur de randonnée en nature, de l’amateur de pêche ou de chasse.

Grâce à la collaboration d’Adrénaline Sports de Québec, j’ai pu réaliser un essai de ce modèle qui change du tout au tout la perception que l’on peut avoir de ce véhicule.

« Dans la définition de BRP, le Defender HD 10, équipé d’un moteur de 1000 cc, est un véhicule de travail et de loisir, d’expliquer William Lapointe d’Adrénaline Sports. Sa fonction première est le travail sur une ferme, sur une terre à bois ou une érablière. La benne, le treuil, de même que le système à quatre roues motrices ou l’aménagement intérieur du véhicule, tout est pensé pour le travail. Par contre, grâce à son confort et à sa tenue, ce véhicule peut très bien convenir à quelqu’un qui veut faire du tourisme ou d’autres activités comme la chasse ou la pêche. »

Malgré que le XT soit considéré comme un modèle de base, il comporte un grand nombre d’équipements très utiles.

« Il faut penser au cadran multifonctions qui offre toutes les indications pertinentes, comme l’heure, le kilométrage, la température et l’économie d’essence. Le système de quatre roues motrices comporte un mécanisme autobloquant sur le différentiel arrière. Aussi, il est équipé de la transmission CVT à trois rapports. On peut aussi ajouter toutes les commodités de rangement, les coffres à l’intérieur et celui à gant qui peut se transporter. On peut y mettre toutes ses informations et les reprendre le soir venu, en soulevant simplement le coffre. On peut aussi penser au coffre sous le banc du passager, transportable lui aussi et qui offre une plus grande capacité de rangement. L’aménagement du tableau de bord permet aussi de ranger différents articles, incluant des porte-gobelets. »

LA PERFORMANCE

À ses grandes qualités s’ajoutent les performances qu’il offre.

« On peut penser à la benne qui est basculante, permettant de transporter et de vider un chargement. Il peut supporter une charge allant jusqu’à 500 livres. Les pneus qui équipent le véhicule sont des Big Horn 2.0 de série. Ils arrivent automatiquement avec le modèle XT. On considère que c’est un pneu multisurfaces, ce qui lui permettra de performer dans le sable, la boue, la pierre et même dans la neige. Il est vraiment très polyvalent et va combler les attentes de l’utilisateur. Il est certain qu’il est possible de changer ces pneus standards pour d’autres qui seraient plus agressifs dans la boue. »

Pour avoir découvert ces pneus de série dans différentes circonstances lors de notre essai, on peut vite constater que pour l’utilisation que la majorité des consommateurs vont faire, ils sont parfaits. Ils assurent confort et performance en même temps.

Un des points qui a été grandement amélioré, c’est le silence du véhicule lorsque l’on roule sur le terrain.

« C’est une très grosse amélioration que l’on peut constater. La douceur de roulement du véhicule, sa réaction dans les trous et les bosses, l’insonorisation, tout permet de tirer le maximum, dans un confort grandement amélioré. »

TOUTE UNE EXPÉRIENCE

Conduire cette version 2021 m’a permis de constater combien on avait amélioré grandement ce véhicule.

La direction assistée est douce et très agréable à utiliser. Dans sa catégorie, le XT HD 10 possède le meilleur angle de braquage, ce qui permet de contourner facilement les obstacles. C’est ce que l’on nous avait dit, et honnêtement, ça s’est avéré.

Sur le modèle essayé, il y avait des filets à la place de portes. Cela a pour effet que lorsque vous roulez dans des conditions avec des boues intenses, vous devez vous méfier si vous ne voulez pas avoir à nettoyer vos habits. La solution à ce petit problème, c’est d’acheter l’option Cab, qui offre des portes étanches qui insonorisent encore plus le véhicule. Pour la chasse fine, c’est un véhicule idéal. Il permet à deux passagers de discuter en roulant, sans avoir à crier. Lors de notre essai, nous sommes arrivés face à face avec un chevreuil, qui ne semblait pas du tout effrayé de nous voir arriver.

Dans des conditions difficiles, avec boue profonde, trous d’eau importants, passage serré, montée raide ou descente abrupte, rien ne l’arrête, si on le laisse travailler en profitant de ses capacités très bien balancées par les ingénieurs de BRP. Vraiment, pour avoir essayé des véhicules de la gamme antérieurement, le Defender 2021 représente une nouvelle génération qui saura certainement répondre aux attentes des plus difficiles. Le prix de détail du modèle que nous avons essayé se situe à un peu plus de 23 000 $.