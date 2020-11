TREMBLAY, Jeanne-d'Arc



Souvenons-nous tous de Jeanne D'Arc, de ses valeurs de simplicité, d'honnêteté, d'entraide et de respect des autres, de sa patience ainsi que de sa constance au quotidien. Elle était si aimante, présente et toujours de bonne humeur ! " Quand la vie grondera et que le vent soufflera, rappelons-nous de cette femme dont la flamme ne s'éteindra jamais".À l'hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, le 28 octobre 2020, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Jeanne-d'Arc Tremblay, épouse de feu monsieur Enoch Fournier. Elle logeait au Manoir du Château, à Château-Richer.Elle laisse dans le deuil ses 4 enfants: Michel (Mariette Julien), Marcel (Jocelyne Lelièvre), Jacques (Hélène Hudon) et Pierre (Marie-Reine Lafance). Elle était la grand-mère de 8 petits-enfants: Chantal (Christian), Pascal (Isabelle), Audrey (Stéphane), Marie-Michèle (Dominic), Mathieu (Myriam), Thierry (France), Marjolaine (Nathanaël) et Jean-Francois, qui lui ont fait la grande joie d'être l'arrière-grand-mère de 15 petits enfants: Célina, Coralie, Nicolas, William, Jacob, Alexia, Elliot, Hubert, Mathias, Mélina, Adèle, Alexandrine, Éléonore, Émile, et Alexis. Elle laisse également dans le deuil son frère et sa sœur: Jean-Claude (Rita Bédard) et Madeleine (feu André Paradis); sa belle-sœur Sylvie Fournier, ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis(es). Elle est allée rejoindre dans la paix ses frères et sa soeur: feu Gaston (Colette Lachance), feu Roger (feu Thérèse Langlois), feu Jean-Louis (feu Annie Champagne) et feu Pauline (feu Adrien Potvin).