DESJARDINS, Louise Cyr



À son domicile, le 29 octobre 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Louise Cyr, épouse de l'honorable Gaston Desjardins. Elle était la fille de feu madame Annette Picard et feu monsieur Alphonse Cyr. Elle demeurait à Québec.de 13 heures à 15 heures.Merci de votre compréhension. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Gaston; ses enfants : Mireille et Yves; son frère Jacques (Lucille Pelletier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Desjardins : Sr. Noëlla-Marie (C.N.D.), Réal (Olive Morneault), Gisèle (feu Louis Saraillon), Mariette, Robert (Carole Lussier), Gilles (Jeannine Lévesque) et Marguerite (Claude Robitaille); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Outre ses parents et beaux-parents, elle rejoint son frère Gilles (Claudette Plourde); sa sœur Juliette (Yvan Caron); ses beaux-frères et sa belle-sœur de la famille Desjardins : Conrad (feu Marjorie Clinic), Jeannine (feu James Akerley, Dick Horton) et Raymond (Paulette Weber). Elle laisse derrière elle des amis (es) qui l'ont entourée, qui ont animé et partagé sa joie de vivre, avec amour et bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Les Œuvres Jean Lafrance, 1390, route de l'Aéroport, L'Ancienne-Lorette, G2G 0L6, tél. : (418) 681-3883.