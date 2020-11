Bûches de Noël: Nourcy revient en force à temps pour Noël

Après avoir été obligé de renoncer à son nom, Nicolas Nourcy revient en force avec des bûches de Noël vendues dans les IGA des Sources de la région de Québec.

À la suite de discordes avec son associé, Nicolas Nourcy est parti de son côté en 2017 sous la nouvelle bannière Origine café/traiteur. Maintenant que la faillite commerciale de son précédent partenaire est réglée, Nicolas Nourcy a enfin pu récupérer son nom. Nourcy, fondée en 1977, reprend donc sa place au sein de la famille dans le domaine de la restauration et de la transformation alimentaire.

Photo Stevens LeBlanc

«C’est sûr que je suis content de retrouver mon nom. Continuer la tradition de mes parents, c’est une fierté. Les épreuves nous font grandir. J’ai le goût de foncer. J’ai l’impression que je rebondis», a affirmé Nicolas Nourcy, copropriétaire avec sa mère.

N’étant pas le genre à ruminer le passé, Nicolas Nourcy est toujours resté actif avec son service de traiteur. Toutefois, la récupération du nom de son entreprise lui redonne des ailes. Pendant la pandémie, il a développé deux sortes de bûches de Noël, en collaboration avec IGA des Sources, même si plusieurs joueurs se disputent ce marché.

«On a fait des tests de goût et on s’est rendu compte qu’on avait un produit qui était très très solide et qui est hors de l’ordinaire», a affirmé Jean-Nicolas Tremblay, directeur général IGA des Sources.

Photo Stevens LeBlanc

Les bûches sont vendues en deux versions : Royal chocolat et Choco caramel à l’érable (vendue en exclusivité dans les cinq épiceries IGA des Sources).

Même si le chiffre d’affaires de l’entreprise de M. Nourcy a rétréci comme une peau de chagrin à cause de la COVID-19, celui-ci ne lâche pas prise. Il a plein d’idées en tête pour le futur de Nourcy qui a déjà compté plusieurs succursales à Québec. La bûche Royal chocolat est aussi disponible sur le site internet d’Origine café/traiteur.