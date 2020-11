COVID-19: match reporté entre les Ravens et les Steelers

Le match qui était prévu jeudi entre les Ravens de Baltimore et les Steelers de Pittsburgh a été déplacé à dimanche après-midi.

Il s’agit du premier match reprogrammé en plusieurs semaines dans la NFL en raison d’infections au coronavirus.

«Cette décision a été prise par mesure de précaution pour assurer la santé et la sécurité des joueurs, des entraîneurs et du personnel, en consultation avec des experts de la santé», a indiqué la NFL par voie de communiqué.

Les Ravens ont placé plusieurs noms sur la liste des joueurs non disponibles en raison de la COVID-19 ces derniers jours, soit parce qu’ils ont contracté le virus ou qu’ils ont eu des contacts rapprochés avec une personne infectée.

Les porteurs de ballon Mark Ingram et J.K. Dobbins, le joueur de ligne défensive Brandon Williams, le secondeur Pernell McPhee, les joueurs de ligne offensive Matt Skura et Patrick Mekari, l’ailier défensif Calais Campbell et plusieurs membres du personnel auraient été indisponibles si le match avait été présenté comme prévu jeudi.

Certains joueurs des Steelers ont manifesté leur mécontentement suite à la décision de la ligue.

«Premièrement, la NFL nous enlève notre semaine de congé parce qu’une autre équipe n’arrive pas à garder le contrôle de la situation (avec la COVID) et maintenant, elle nous enlève notre match de la Thanksgiving pour la même raison», a écrit le receveur JuJu Smith-Schuster sur Twitter.

Plus tôt cette saison, les Steelers ont vu leur match contre les Titans du Tennessee reporté à la semaine 7, au cours de laquelle ils devaient avoir congé, en raison d’éclosions de COVID chez les Titans.