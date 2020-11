COVID-19: quatre provinces plus mal en point que le Québec

De loin la province la plus touchée par la pandémie lors de la première vague, le Québec se tire relativement mieux d'affaires cet automne alors que les provinces de l'Ouest affichent régulièrement de pires bilans que la Belle Province depuis quelques semaines.

Mercredi encore, les données divulguées par les différentes provinces, pondérées en fonction de la population, montrent que la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba ont cumulé plus de nouveaux cas que la Belle Province, qui poursuit de son côté une lente décrue de sa courbe épidémiologique.

La province la plus affectée par la COVID-19 depuis le début de la seconde vague, le Manitoba, a annoncé mercredi 349 nouvelles infections, en plus de neuf décès supplémentaires.

La province a aussi dépassé le cap des 300 personnes hospitalisées, un nombre qui se rapproche de ceux que l'on trouve en Alberta (355) et en Colombie-Britannique (294), qui comptent pourtant trois fois plus d'habitants. En comparaison, le Québec cumule 655 lits occupés par des patients atteints par le coronavirus

L'infirmière en chef de la province, Lanette Siragusa, a affirmé aux médias locaux que le système de soins intensifs de la province fonctionne désormais à 146 % de ses capacités, ce qui fait craindre le pire dans les hôpitaux.

Deux caps en Alberta

L'Alberta, de son côté, a littéralement surpassé le Québec, une fois de plus, en dévoilant 1265 nouvelles infections, contre 1100 à l'est de la rivière des Outaouais. La Belle Province a toutefois dévoilé 28 décès, soit bien plus que les 8 recensés en Alberta.

Ce nouveau lourd bilan dans la principale province des Prairies a permis à cette dernière de franchir deux caps symboliques, soient ceux des 50 000 cas et des 500 décès à ce jour.

La Colombie-Britannique, avec 738 nouvelles contaminations et 13 décès, a affiché de son côté son deuxième pire bilan, après un record de 941 cas mardi.

Même la Saskatchewan, avec 164 infections de plus, a surpassé légèrement le bilan québécois au prorata de la population des deux provinces.

Le centre des Prairies a d'ailleurs annoncé que les sports d'équipes seront interdits dès vendredi. De nouvelles restrictions sur le nombre de personnes pouvant entrer dans les commerces et lieux publics ou s'asseoir ensemble au restaurant entreront aussi en vigueur.

Stagnation en Ontario

Ailleurs au pays, l'Ontario a suivi un chemin similaire au Québec en continuant de stagner au sommet de la seconde courbe, avec 1373 cas et 35 décès de plus. Il s'agit de nombres, à nouveau, plus élevée que ceux de son voisin, mais qui doivent être relativisés en raison de sa population deux fois plus élevée.

Malgré tout, la province a recommandé à ses citoyens de ne pas se réunir pour Noël, contrairement au gouvernement du Québec qui entend permettre quatre jours de festivités.

Par ailleurs, toutes les provinces de l'Atlantique ont rapporté au moins un nouveau cas mercredi, avec une pointe de 16 infections en Nouvelle-Écosse. Deux des trois territoires, le Nunavut (11 cas) et le Yukon (1 cas) ont aussi vu leurs bilans s'alourdir.

Au total, le Canada a cumulé 5022 nouvelles infections et 93 décès mercredi, pour un total de 347 466 Canadiens qui ont officiellement contracté le SRAS-CoV-2 à ce jour, incluant 11 711 qui ont péri tout en étant porteur du virus.

La situation au Canada:

Québec: 135 430 cas (6915 décès)

Ontario: 107 883 cas (3554 décès)

Alberta: 50 801 cas (500 décès)

Colombie-Britannique: 29 086 cas (371 décès)

Manitoba: 14 907 cas (256 décès)

Saskatchewan: 7047 cas (37 décès)

Nouvelle-Écosse: 1243 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 453 cas (7 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 324 cas (4 décès)

Nunavut: 155 cas

Île-du-Prince-Édouard: 70 cas

Yukon: 39 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 15 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 347 466 cas (11 710 décès)