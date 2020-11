Devrais-je céder au souhait de la famille?

Vous n’êtes pas sans savoir qu’à cause de la pandémie, de nombreuses personnes et familles ont décidé d’adopter un animal de compagnie pour animer leur réclusion. Nos voisins qui ont deux enfants comme nous ont fait l’achat d’un chien. Ce qui n’est pas sans nous mettre, à mon conjoint et moi, une forte pression pour en acheter un nous aussi.

Je résistais encore parce que mon conjoint est allergique aux poils de toutes sortes, mais comme avec les enfants il s’est mis à la recherche d’un chien hypoallergène qui est de leur goût à tous les trois, je sens de plus en plus une obligation de procéder à l’achat de la bête en question. Que me reste-t-il comme arguments pour exprimer mes réticences ?

Prise en otage

On ne peut nier la dose d’amour véhiculée par un chien. Mais pour accéder à leur demande, commencez par établir le partage des responsabilités : Qui va promener le chien et à quel rythme ? Qui va se charger de laver et brosser la bête, et d’assurer la propreté de son espace vital ? Ne pas négliger non plus d’évaluer le coût d’un tel achat : nourriture, vaccination, stérilisation, vétérinaire, permis annuel, etc.