Disparition de Marc-André Bédard, un fervent souverainiste au service du Québec

Cofondateur du Parti québécois, député, ministre et même vice-premier ministre, Marc-André Bédard fait partie des monstres sacrés de la politique québécoise à qui l’on doit plusieurs réalisations comme la création du Conseil de la magistrature. Il est décédé mercredi à l’âge de 85 ans de complications liées à la COVID-19.

Né à Lac-à-la-Croix, au Lac-Saint-Jean, le 15 août 1935, Marc-André Bédard a étudié dans la région, à Saint-Honoré, et au Séminaire de Chicoutimi avant d’aller à Ottawa décrocher un diplôme en droit.

C’est pendant ses études classiques qu’il se forge ses convictions souverainistes. «Moi, j’ai une conviction que l’avenir du Québec ce n’est pas d’être une minorité à jamais. C’est de devenir, parce qu’on est capable de devenir, un pays, un peuple qui rayonne dans le monde pour son aspect progressif, son aspect conciliant», confiait-il en entrevue, il y a 10 ans, à l’émission «Mémoires de députés» sur le Canal de l'Assemblée nationale.

Admis au Barreau du Québec en décembre 1960, il recevra après plus de 40 ans la prestigieuse distinction honorifique d’Avocat émérite (Ad. E.) du Barreau du Québec en 2007.

Dès les années 60, il a milité pour la cause souverainiste, siégeant notamment sur l'exécutif national du Parti québécois (PQ), entre 1968 et 1974. Les observateurs lui reconnaissent d’avoir contribué à l’unification des groupes indépendantistes.

C’est dès 1973 qu’il est élu pour la première fois à l'Assemblée nationale après avoir été défait dans Chicoutimi en 1970. Le nouvel élu de Chicoutimi est réélu en 1976 et en 1981.

Il estimait que la définition de la politique n’avait pas vocation à changer. «Essentiellement, c’est servir une population, avoir des convictions [...] et il faut avoir le goût d’imaginer l’avenir [d’une région, d’un comté et d’un pays] et avoir la volonté de rendre une population heureuse», estimait celui qui était père de quatre enfants, dont l’ex-ministre Stéphane Bédard, collaborateur à «La Joute» à LCN.

«J’ai essayé de faire mon possible pour répondre à cette définition», ajoutait-il avec humilité.

Lorsque le PQ remporte les élections de 1976 et forme pour la première fois le gouvernement, il accède au conseil des ministres et le premier ministre René Lévesque lui donne le prestigieux portefeuille de la Justice, en plus d’être procureur et solliciteur général. «J’étais heureux d’être dans ce secteur d’activité que je connaissais», a-t-il confié en 2011.

À titre de ministre de la Justice jusqu’en 1984, il a porté plusieurs réformes importantes. Accessibilité et humanisation de la justice ainsi que réduction de l’arbitraire ont été ses balises.

«La justice n’est pas souverainiste, elle n’est pas fédéraliste. Elle se doit d’être intègre et d’être crédible», a-t-il déjà soutenu.

Entre autres, il a présidé à la création du Conseil de la magistrature et instauré un nouveau mode de nomination des juges. Il a aussi fait adopter des amendements importants à la Charte des droits et libertés du Québec, concernant l'orientation sexuelle, le handicap et les programmes d'accès à l'égalité.

Il est l'initiateur à l'Assemblée nationale de la loi instituant un nouveau Code civil du Québec portant sur la réforme du droit de la famille et fait adopter la réforme du droit de la famille consacrant l'égalité des conjoints devant la loi.

Marc-André Bédard a aussi été ministre à la Réforme électorale entre 1979 et 1985, leader parlementaire du gouvernement et vice-premier ministre de René Lévesque puis de Pierre Marc Johnson. Il a choisi de ne pas se représenter en 1985, puis s’est retiré de la politique active pour se consacrer à la pratique du droit.

En plus de s’impliquer sans relâche pour sa région, on lui doit aussi la modification de la Charte des droits et libertés de la personne, en vue d’interdire la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Une de ses premières décisions comme ministre de la Justice a été de décider que «l’orientation sexuelle ne serait plus un motif de discrimination».

D’ailleurs, il a reçu en 2008 le prix Lutte contre l'homophobie décerné par la Fondation Émergence du Québec.

En 2013, il a reçu des mains de la première ministre Pauline Marois le titre d’officier de l’Ordre national du Québec.