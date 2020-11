ROY, Stéphane



Au CISSS de Saint-Georges, le 19 novembre 2020, à l'âge de 48 ans, est décédé M. Stéphane Roy, fils de feu Clermont Roy et de dame Rollande Perreault. Il demeurait à Saint-Joseph.la famille recevra les condoléancesde 12 h à 13 h 45, à laLa direction a été confiée à laOutre sa mère, il laisse dans le deuil ses sœurs : Marie-Josée et Isabelle. Il laisse également dans le deuil plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier le personnel du Centre hospitalier de Saint-Georges pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la à la Société canadienne du cancer (1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, G1S 3G3) : https://www.cancer.ca/fr-ca/