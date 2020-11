Le Service d’entraide du Patro Roc-Amadour a lancé, le 18 novembre dernier, sa 5e campagne de financement « Ensemble pour un Noël sans faim » qui vient remplacer, en quelque sorte, le Bazar et le Concert de Noël reportés à l’an prochain en raison de la situation sanitaire actuelle. Jusqu’au 31 décembre, vous êtes invités à faire un don en denrées et/ou en argent au Service d’entraide du Patro Roc-Amadour, ou encore dans les épiceries participantes IGA des Sources de Charlesbourg et IGA Extra Lebourgneuf. Cette année, l’équipe a pour objectif d’amasser 40 000 $ et travaille sur des méthodes sanitaires afin d’offrir des paniers en toute sécurité. Sur la photo, l’équipe du Service d’entraide du Patro Roc-Amadour lors de la campagne 2019. www.patro.roc-amadour.qc.ca

Nomination

Alain Cadoret, directeur général d’AG-Bio Centre, m’annonce la nomination de Soulaf Slaoui (photo) à la direction de l’incubateur Mycélium. Formée en marketing et en commerce international, et comptant plus de 10 ans au service du développement des entreprises québécoises, Mme Slaoui a accompagné plus d’une centaine d’entre elles, et ce, de toutes les tailles. La mission de Mycélium est d’appuyer l’entrepreneur dans le développement et la mise en marché de son produit alimentaire en offrant un accompagnement par un réseau d’experts, l’accès à des installations modernes, à un écosystème entrepreneurial dynamique et à de la formation dans tous les domaines des affaires. Né de l’initiative de la Ville de Québec et créé à l’ouverture du Grand Marché de Québec, Mycélium, incubateur alimentaire, est géré par AG-Bio Centre.

Une première réussie

Le tout premier encan virtuel au bénéfice de la Maison de soins palliatifs du Littoral, mis en ligne du 30 octobre au 15 novembre dernier, a été couronné de succès. Sous la présidence d’honneur de François Paradis (photo), député de Lévis et président de l’Assemblée nationale, l’encan, regroupant près de 200 lots, a permis d’amasser 62 000 $. Cette somme permettra à la Maison de soins palliatifs du Littoral de poursuivre sa mission, soit d’offrir des soins et services aux gens en fin de vie. Laissez-moi saluer les membres du comité organisateur : Guylaine Parent, directrice générale de la Maison de soins palliatifs ; Martine Thibault, directrice au développement de la philanthropie et de l’implication ; René Bégin, Julie Benoit, Nancy Boucher, Chantal Brochu, Lorraine Breton, Pierre Labbé, Michel Lambert, Claude Lussier, Denis Messier et Denis Therrien.

Anniversaires

Michel « Mike DeWay » Lavoie (photo), chanteur de blues de Québec, 65 ans... François Tremblay, ex-président des opérations de la Société des établissements de jeux du Québec, 62 ans... Jean Gagnon, ex-défenseur des Remparts (1973-74 à 1975-76), 64 ans... Sébastien Benoît, animateur télé et radio au Québec, 48 ans... Gilbert Delorme, hockeyeur québécois (1981-1990) avec les Canadien (1981-1983), Blues et Nordiques (1985-1987), 58 ans... Pierre Marcotte, animateur télé (Les Tannants), fier résident de Charlevoix, 82 ans...

Disparus

Le 25 novembre 2019 : André Bisson (photo), 90 ans, directeur et professeur en administration des affaires à l’Université Laval, qui a aussi été directeur de l’Institut des banquiers canadiens... 2018 : Claude Péloquin, 76 ans, poète, écrivain, auteur-compositeur-interprète, scénariste et réalisateur québécois... 2016 : Fidel Castro, 90 ans, le père de la révolution cubaine... 2015 : O’Neil Bell, 40 ans, boxeur professionnel jamaïcain... 2014 : Vladimir Gundartsev, 69 ans, biathlète soviétique, médaillé olympique (1968)... 2012 : Earl « Speedo » Carroll, 75 ans, chanteur américain avec le groupe The Cadillacs... 2011 : Vassili Alexeiev, 69 ans, haltérophile soviétique... 2004 : Arthur Hailey, 84 ans, écrivain britannique... 2001 : Claude Saint-Denis, 66 ans, mime québécois... 1997 : Barbara, 67 ans, chanteuse française... 1990 : Gaétan Labrèche, 59 ans, comédien québécois... 1974 : U Thant, 65 ans, 3e secrétaire général des Nations Unies.