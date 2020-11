La ruée vers les chalets se poursuit au Bas-Saint-Laurent

La location de chalets ne ralentit pas au Bas-Saint-Laurent où bien des propriétaires remarquent que la frénésie de cet été est loin de s'essouffler à l'approche de la période des Fêtes.

«J'aurais eu 20-30 chalets, je les aurais tous loués, il y a un engouement exponentiel pour les chalets et ce n'est pas quelque chose qui va diminuer même après la COVID, le chalet va rester un endroit moins stressant, tranquille», a expliqué mercredi Éric Gagné, copropriétaire du Domaine Valga à Saint-Gabriel-de-Rimouski, qui loue trois chalets.

En temps normal, les visiteurs de ce domaine proviennent à 95 % de l'Europe, ce qui veut dire que les propriétaires ont perdu la quasi-totalité de leur clientèle en raison de la pandémie.

Les Québécois ont toutefois été au rendez-vous, à tel point que les revenus de location des chalets vont finalement surpasser ceux de l'année précédente.

«Les Québécois ont redécouvert leur province et je pense que c'est bon pour l'économie régionale. [...] Je pense qui va falloir développer davantage ce produit ici parce que c'est un produit d'avenir», a ajouté M. Gagné, en entrevue avec TVA Nouvelles.

Au Domaine Scandinave de Saint-Gabriel-de-Rimouski, on confirme aussi une hausse de la demande, notamment pour la période des Fêtes.

«On a une longue liste d'attente si jamais il y a des annulations», a indiqué Nancy Francoeur, responsable de la location des quatre chalets.

On observe le même engouement pour les différents types d'hébergement du réseau de la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ).

«Clairement, cet hiver, on sent qu'il y a une hausse des réservations comparativement aux années précédentes. Les gens ont pris l'habitude aussi de réserver un peu plus d'avance pour s'assurer d'avoir une place», a expliqué Simon Boivin, responsable des relations avec les médias pour la SÉPAQ.