La tentative de coup d’État a échoué

Trump a utilisé les pouvoirs de la présidence pour essayer de faire annuler des élections démocratiques qui le démettaient de ses fonctions. Il a tenté son coup d’État avec le soutien complice de la grande majorité des élus républicains.

Pour éviter son naufrage politique, il a essayé de manipuler des juges et des assemblées législatives d’États pour être déclaré vainqueur d’une élection qu’il n’a pu gagner démocratiquement. Résultat : un fiasco judiciaire orchestré par son ridicule avocat Giuliani.

Les quatre années de « trumperies » risquent d’avoir des effets négatifs durables sur la démocratie américaine. Quelque 70 % des républicains croient que Biden a « volé l’élection ». Le stupide et obstiné refus de dizaines de millions d’Américains de reconnaître la légitimité de sa victoire va énormément compliquer sa gestion de la pandémie et de ses répercussions économiques et sociales. Combien de covidiots américains vont s’opposer aux directives draconiennes qui s’annoncent pour lutter contre l’explosion du coronavirus ? Ou qui refuseront de se faire vacciner, y voyant un complot maléfique du « deep state » ?

Le Collège électoral impossible à abolir

Les élections de 2016 et de 2020 ont révélé que le système politique américain est dysfonctionnel, avec de graves carences qui n’attendaient qu’un démagogue narcissique sans vergogne comme Trump pour les exploiter à ses fins.

La plus flagrante de ces anomalies est le désuet et absurde collège électoral. Si moins de 50 000 votes s’étaient déplacés en sa faveur dans trois États clés lors de l’élection, Trump aurait été réélu, même si Biden a obtenu 6 millions de votes de plus que lui. Dans toutes les autres démocraties de la planète, le candidat avec le plus de voix l’emporte. Pas aux États-Unis.

Il est impossible de penser abolir le collège électoral. Jamais les républicains n’y consentiraient. Et rien ne laisse présager un mouvement de réconciliation nationale dans un avenir prévisible. Trump envisage de se représenter aux présidentielles de 2024 avec le chaos et la confusion politique permanente que cela implique.

La démocratie a-t-elle un avenir aux États-Unis ?

Plus de la moitié des Américains sont insatisfaits de leur démocratie et près d’un sur cinq est « très insatisfait », contre seulement un sur dix qui est « très satisfait ». Selon Cometrends, un projet de recherche de deux politologues de l’Université du Texas, plus les Américains sont jeunes, plus ils se sentent pessimistes à propos de l’avenir de leur pays. Les démocrates ont tendance à être plus optimistes que les républicains. Les Noirs et les Asiatiques sont également plus optimistes que les Blancs.

Pour assurer l’avenir de la démocratie aux États-Unis, il faudrait procéder à une refondation de la république, une nouvelle constitution avec un nouveau système électoral. Ça n’arrivera pas de sitôt. Une telle réforme est présentement inimaginable et le restera pendant longtemps. Les 74 millions de « trumpidiots » ne laisseraient pas faire. Ils vont d’ailleurs continuer à soutenir Trump dans ses prochaines tentatives pour saper les fondements des institutions démocratiques du pays.