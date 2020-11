Nouveau cas de COVID-19 dans la NFL

Les Browns de Cleveland ont annoncé, mercredi, un nouveau cas de COVID-19 au sein de l’équipe.

Cette nouvelle survient alors que les Browns (7-3) ont rendez-vous avec les Jaguars de Jacksonville (1-9), ce dimanche, en Floride.

«Tôt ce matin, les Browns de Cleveland ont été informés qu’un joueur avait été testé positif à la COVID-19, a indiqué l’équipe, précisant qu’elle avait fermé ses installations. Le club continuera de consulter la ligue et les experts de la santé sur les prochaines étapes à suivre de façon appropriée. La santé et la sécurité de nos joueurs, de nos entraîneurs, du personnel et de la communauté entière demeure notre grande priorité.»

Déjà touchés par le coronavirus, les Browns sont notamment privés des services du joueur défensif Myles Garrett depuis la semaine dernière. Le nom de l’athlète 24 ans figure d’ailleurs toujours sur la liste des joueurs non disponibles en raison de la COVID-19. L'identité du nouvel athlète concerné n'a pas été dévoilée.