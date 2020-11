Première étape d’un programme double

Après avoir visité quatre circuits qui n’étaient pas prévus au calendrier initial, la F1 fera escale à Bahreïn pour deux épreuves consécutives. La première étape de ce programme double aura lieu dimanche sur le circuit original de Sakhir utilisé depuis 2004.

Puis, la semaine prochaine, les monoplaces vont rouler sur un autre tracé du même complexe, cette fois inconnu, et qui, aux yeux de plusieurs observateurs, prend la forme d’une piste... ovale ! On estime d’ailleurs que les chronos au tour pourraient être les plus rapides de l’histoire de la F1. Probablement sous la barre des 55 secondes.

Ça chauffe derrière

Si le Grand Prix de Bahreïn n’a aucune incidence sur le titre mondial, que le Britannique Lewis Hamilton a acquis en Turquie il y a deux semaines, et ce, pour la septième fois de sa carrière, les enjeux sont importants pour bon nombre de pilotes avec seulement trois courses à disputer avant le baisser du rideau.

Après un parcours brouillon à Istanbul, Valtteri Bottas, tentera de creuser l’écart avec Max Verstappen (Red Bull) pour assurer sa place de vice-champion derrière son coéquipier Hamilton chez Mercedes. Le Finlandais détient une avance de 27 points aux dépens du Néerlandais.

Quant à Sergio Pérez, brillant 2e en Turquie à bord de sa Racing Point, il tentera de conserver sa 4e position au tableau quoique ça chauffe derrière. Avec 100 points au compteur, le Mexicain détient une avance fragile devant le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) et l’Australien Daniel Ricciardo (Renault), qui montrent une récolte de 97 et 96 points respectivement.

Au classement des constructeurs, Racing Point (154), McLaren (149), Renault (136) et Ferrari (130) se livrent une lutte acharnée pour le 3e rang.