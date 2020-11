Procrastination linguistique

Quand un gouvernement se traîne les pieds dans un dossier, il est parfois tenté de recycler de vieilles annonces pour tuer le temps. Ce faisant, il se trouve à faire la démonstration de son inaction.

C’était plus évident que jamais hier, alors que le ministre responsable de la Langue française avait convoqué les médias pour leur annoncer... absolument rien. Ça fait depuis l’arrivée au pouvoir de la CAQ à l’automne 2018 que se fait attendre une politique musclée pour contrer le déclin du français au Québec.

La promesse est restée dans les limbes pendant un an, sous la responsabilité d’une ministre incapable. On croyait donc que la nomination en septembre de l’an dernier de l’hyperactif Jolin-Barrette – jadis super poutre de ce gouvernement – permettrait enfin de débloquer les choses. Depuis, on nous dit qu’une initiative législative d’importance s’en vient, mais c’est toujours pour l’année prochaine.

Les grenailles

C’est à coup d’enquêtes journalistiques démontrant qu’il est de plus en plus difficile de se faire servir en français à Montréal qu’on arrive à faire sortir la marmotte de son trou. Ainsi, Simon Jolin-Barrette s’est donc présenté hier pour annoncer une énième fois une réforme en profondeur de la loi 101.

Il fallait bien donner aux journalistes de quoi se mettre sous la dent. Ceux-ci sont contraints de couvrir les grenailles que la CAQ leur lance depuis que les ministres ne sont plus contraints de faire des points de presse quotidiens sur la passerelle. C’est peut-être parce qu’il voulait s’assurer d’être publié que Simon Jolin-Barrette a affirmé qu’on étudiait encore l’idée d’étendre les dispositions de la loi 101 au cégep.

Porte que son chef n’a pas refermée dans son propre point de presse sur la COVID-19, pour ensuite dégager la rondelle dans la zone du Parti québécois lors de la période de questions. L’idée de fermer l’accès aux cégeps anglophones pour les Québécois francophones est une des seules mesures de protection de la langue qui est impopulaire dans l’opinion publique.

Après tout, la CAQ a été fondée en ramassant le fonds de commerce de l’ADQ. À l’époque, dans ce parti-là, on s’inquiétait beaucoup plus de ne pas pouvoir angliciser nos enfants que de protéger le français.

Où loge la CAQ ?

Le débat est périphérique, de toute façon, alors que le gouvernement donne le feu vert pour l’agrandissement du Collège Dawson, cégep en voie de devenir le vaisseau amiral du réseau collégial québécois. La CAQ fait davantage que de refuser de restreindre l’accès au cégep anglophone. Elle le rend plus attrayant.

Il y a eu la procrastination politique et législative de Nathalie Roy, puis de Simon Jolin-Barrette, que la pandémie n’arrive pas à justifier par elle-même. Il y a les contradictions manifestes dans le discours sur la loi 101 au cégep et l’action effective du gouvernement dans le dossier. Il y a la riposte appropriée qu’il faudra bien trouver lorsque Justin Trudeau fermera la porte à l’application de la loi 101 aux entreprises fédérales.

À travers tout ça, on constate que lorsqu’il s’agit de lutter contre le déclin du français, la CAQ n’a pas encore trouvé où loger. Ça prendra sans doute encore quelques conférences de presse bidon pour y arriver.