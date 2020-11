Restrictions pendant les Fêtes: un expert en communication donne la «note de passage» à Legault

Un expert en communication donne la «note de passage» à Legault pour le discours concernant les restrictions durant la période des Fêtes, mais estime que son ton est toujours aussi rassurant.

«Le fait que François Legault et Horacio Arruda continuent à être présents pratiquement tous les jours, à avoir un ton, je dirais, c’est un peu rassurant, ça, pour traverser ce qu’on traverse, même si on ne les écoute pas avec autant d’attention et aussi souvent qu’au printemps», a expliqué le titulaire de la Chaire de relations publiques et communication marketing de l’UQAM et professeur de communication, Bernard Motulsky, sur QUB radio.

«C’est le principe du pilote dans l’avion lorsqu’il y a de la turbulence: on veut que le pilote nous parle régulièrement», a ajouté M. Motulsky, qui soutient que le ton de Legault et Arruda demeure très rassurant, même s'il devient de plus en plus difficile de faire passer «le message» comme la pandémie avance.

M. Motulsky a estimé qu’il était parfois nécessaire de parler de «répression» afin d'apeurer ceux qui voudraient devenir plus délinquants.

Écoutez Bernard Motulsky, professeur de communication, sur QUB radio: