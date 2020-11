Y’a des mots... qui vont trop loin

La semaine dernière, je vous parlais d’Adib Alkhalidey qui affirmait qu’au Québec, les minorités ne sont « nulle part » à la télé québécoise. Une grossière exagération.

Pouvez-vous croire qu’Amnistie­­­ internationale en rajoute une couche ? Dans sa campagne publicitaire, l’organisme spécialisé dans la dénonciation des horribles dictatures affirme qu’au Québec : « Les personnes racisées sont largement exclues des médias, des productions culturelles et artistiques ».

Largement exclues ? N’est-ce pas là aussi une grossière exagération ? Amnistie internationale, qui dénonce habituellement les tortionnaires sanguinaires à l’autre bout de la planète, veut nous faire passer pour une société où on « exclut » les personnes qui ne sont pas blanches de notre culture ?

DICTATURE BLANCHE ?

La campagne publicitaire d’Amnistie internationale vise à contrer ce que l’organisme appelle « l’ignorance ».

Dans sa pub YouTube, on voit une candidate à l’emploi et un homme qui se cherche un logement qui regardent la caméra, au son des violons, en nous suppliant : « Non non non, ne m’ignorez pas, s’il vous plaît, tout le monde le fait ». Tout le monde au Québec discrimine contre les minorités visibles ?

Ces généralisations, ces exagérations, ces accusations... ça n’aide pas au vivre-ensemble. Vous n’êtes pas tanné de vous faire dire que « tout le monde » est raciste au Québec ?

Vous voulez un autre exemple d’enflure verbale ?

Quand le ministre de la Santé, Lionel Carmant, est allé à Tout le monde en parle le 8 novembre, il a refusé de reconnaître le concept de racisme « systémique » sans toutefois nier la présence de racisme.

Cela n’a pas plu à l’humoriste d’origine haïtienne Renzel Dashington. Il a enregistré une vidéo pour dénoncer les propos du ministre. Et l’a traité de... « noir de service ».

Parce que Monsieur Carmant pense différemment de lui, Dashington se croit autorisé à l’insulter ?

Comme me l’a écrit un lecteur, Charly Bouchara, l’expression « noir de service » est un mot-arme.

Ce lecteur se rappelle avoir été blessé chaque fois qu’on le traitait de « juif de service ».

Vous vous rappelez les choristes noires du spectacle SLĀV et qui s’étaient fait traiter de « noires de service » par des militants soi-disant antiracistes ?

Comme me l’a écrit ce lecteur : « Je trouverais dégueulasse que ce mot-arme puisse être dégainé sans réaction de la gauche bien-pensante ».

En effet. Le plus étrange dans tout ça, c’est que Renzel Dashington a connu son heure de gloire récemment parce qu’il a réussi à convaincre le chroniqueur et animateur Patrick Lagacé qu’il ne fallait sous aucun prétexte utiliser le mot N****.

Si on parle des blessures causées par le mot N****, peut-on aussi évoquer les blessures causées par les mots N**** D* S****** ?

UNE PETITE TISANE ?

Il y a dans les débats des dernières semaines au Québec, une surenchère verbale.

Un prof d’université traite Paul St-Pierre Plamondon de Pol Pot. Des minorités religieuses accusent François Legault de discrimination parce qu’il accorde quatre jours de festivités à Noël, mais pas pour les autres fêtes religieuses.

Il me semble que « tout le monde » devrait se calmer le pompon et « tout le monde » devrait faire attention à son choix de vocabulaire.