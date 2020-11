GRENIER, Laurent



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 17 novembre 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé à notre plus grande tristesse notre père Laurent Grenier, époux de feu dame Louisette Marin. Il était le fils de feu dame Jeanne Ferguson et feu monsieur Laurent Grenier. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil son amie Ghislaine Pelletier; ses enfants: Sherley Grenier (Emile Drapeau), Mike Grenier et Jimmy Grenier (Sylvie Rochette); ses petits-enfants: Pierre-Olivier, Gabrielle, Mégan et Emily-Rose; ses sœurs: Monique et Huguette; ses frères: Michel et Jean-Claude (Monique Fortier); sa belle-sœur Huguette Leclerc épouse de feu Marc Grenier; son beau-frère Emile Jobin époux de feu Gisèle Grenier, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs et ami(e)s. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'IUCPQ du département des soins palliatifs pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Qc), G2J 1B8, tél.: (418) 682-6387. La direction des funérailles a été confiée la maison funéraire Lépine Cloutier Athos.