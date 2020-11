CROTEAU, Roland



Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 9 novembre 2020, à l'âge de 75 ans et 5 mois, est décédé monsieur Roland Croteau, époux de feu madame Francine Anctil, fils de feu madame Jeannine Croteau et de feu monsieur Adrien Coté. Il demeurait à Québec.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil ses deux filles, Nathalie et Mélanie (Serge Duclos); ses petits-enfants: Léa (Sidney Durand-Prémont), Louann, Laurence et Thomas. Ses frères et sœurs: Diane (Gilles Roger), Ginette (Gervais Turcotte), Sylvie (Pierre Galarneau), Linda ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces et amis. Il est allé rejoindre sa sœur feu Lucienne et son frère feu Adrien. La famille souhaite remercier le personnel soignant du Centre d'hébergement St-Antoine pour le bel accueil et les bons soins prodigués dans le respect. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Ainés et l'Innovation Sociale (FAIS), 1, avenue Sacré-Coeur, bureau 108 est, Québec, Québec, Téléphone : 418 691-0766, Site web : www.fondationfais.org. Des formulaires seront disponibles sur place.