OUELLET, Cyrille



Au Centre d'hébergement Saint-Jean- Eudes, le 18 novembre 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Cyrille Ouellet, époux de feu madame Yvette Ouellet, fils de feu Alexina Miville et de feu Alexandre Ouellet. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Francine Beaulieu), feu Jeanne (Jocelyn Hamel) et Lucie (André Lafontaine); ses petits-enfants: Sarah, Renaud (Patricia), Léonnie (Pierre-Étienne), Hugo, Elise (Yannick), Karl et Nico; ses arrière-petites-filles: Annaève, Eliane et Rosalie; ses frères, sa sœur et ses beaux-frères et belles-sœurs des deux familles Ouellet ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille remercie le personnel du A-300 de Saint-Jean-Eudes pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'hébergement St-Jean-Eudes inc., 6000, 3e Avenue Ouest, Québec, tél: 418 627-1124, www.chsje.qc.ca.