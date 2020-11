DESCHÊNES LAMARRE, Yvonne



Au Centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 23 novembre 2020, à l'âge de 98 ans est décédée madame Yvonne Deschênes, épouse de feu monsieur Roger Lamarre, fille de feu dame Mathilda St-Pierre et de feu monsieur Amédée Deschênes. Originaire de Saint-Adalbert-de-L'Islet, elle demeurait à L'Islet. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Ghislaine (Claude Prévost), Jacqueline (Alain Lemaire), Jocelyn (Claudette Pelletier), Marjolaine (Paul-René Tremblay), Emmanuel (Diane Gamache) ainsi que son fils de cœur Jocelyn Dubé (France Bernier); ses 18 petits-enfants et ses 24 arrière-petits-enfants. Sont aussi affectés par son départ les membres des familles Deschênes et Lamarre, ses neveux et ses nièces, ses cousins, ses cousines et ses ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel du Centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace pour leur douceur et leur accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par une offrande de messe ou à la Fabrique Notre-Dame-de-Bonsecours de L'Islet, 15 ch. des Pionniers Est, L'Islet (Québec), G0R 2B0. Il sera possible de le faire à l'église.Les membres de sa famille vous accueillerontde 10h à 11h