GILBERT, Gilles



Au CHSLD de Beauceville, le 11 novembre 2020, à l'âge de 87 ans et 10 mois, est décédé M. Gilles Gilbert, époux de dame Marielle Cliche, fils de feu Valère Gilbert et de feu Alberta Paré. Il demeurait à Saint-Joseph.la famille recevra les condoléances : vendredi le 27 novembre de 19 h à 21 h 30, samedi le 28 novembre de 9 h à 10 h 45, à la. La direction a été confiée à laOutre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Pierre (Diane Jacques), Bruno (Louise Faucher), Jocelyn (Ruth Caron), Étienne (Lyne Duguay) et Lynda Bluto (Hugues Nadeau); ses petits-enfants : Francisca Gilbert (Philippe Racine), Jean-Philippe Gilbert (Sandra Bergeron), Lisa-Marie Gilbert, Valérie Gilbert (Marc-Olivier St-Cyr), Jean-Christophe Gilbert (Kasandra Nadeau-Fortier), Marie-Eve Dulac (Grégory Laquerre), Christian Dulac (Melissa Lizotte), Marie-Pier Bédard, Caroline Bédard, Maude Hénault, Lori Hénault, Nathaniel, Maël et Kinah Bluto- Nadeau; ses arrière-petits-enfants : Raphaël, Livia (à venir), Jackson, Tom, Christopher, Victoria, Jessyca, Nicolas, Solea; ses frères et sœurs : feu Simone (feu Joseph Gilbert), feu Monique (feu Joachin Vachon), feu Henri (feu Dolorès Veilleux), feu Annette (feu Ovila Côté), feu Denise (feu Laurent Poulin), Fernande (feu Fernando Poulin, Andréa Labbé), Valérien (Charlotte Doyon); ses beaux-frères et belles-sœurs : Fernande (Raymond Gagné), Rita (feu Martin Nadeau), Cécile, Madeleine, Jean-Guy (Cécile Charbonneau), Rachel (Étienne Cliche), feu Pierrette (feu Yvon Labbé), Raymond (Lise Labbé), Georges (Sophie Gilbert), Rémi (Jennifer Greenwood). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier le personnel du CHSLD de Beauceville pour leur grand dévouement et de soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'Hébergement et CLSC de Beauce, (253 route 108, Beauceville, G5X 2Z3).