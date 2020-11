TALBOT, Damien



À l'Hôpital de Montmagny, le 27 octobre 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Damien Talbot, membre honoraire à vie des Chevaliers de Colomb, conseil 2634 de Montmagny et époux de madame Alfreda Caouette. Il était le fils de feu monsieur Enoch Talbot et de feu dame Marie Laurendeau. Il demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et amis à la salle commémorative dujour des funérailles à compter de 12h30.Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny.Il laisse dans le deuil, son épouse Alfreda et sa fille Madeleine. Il était le frère de : feu Donat Talbot et de feu Rosaire Talbot et le beau-frère de : feu Jacques Caouette (Albertine Bélanger), feu Claude Caouette(Jeanne-Mance Leblanc), Guy Caouette (Gilda D'Anjou), Jean-Luc Caouette (Gaétane Cyr), Hercule Caouette (Francine Lanciault), Pierre-Yves Caouette, feu Madeleine Caouette (Serge Morneau), Marc Caouette (Nancy Bois). Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, cousins, cousines et amis(e)s. La famille désire remercier le personnel du 3e étage de l'Hôpital de Montmagny et celui du Pavillon Labrie-Morneau pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don la Ligue Navale du Canada, succursale L'Islet-sur-Mer, C.P. 540, L'Islet (Québec) G0R 2C0. La direction des funérailles a été confiée à la