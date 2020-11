PERRON, Jean-Yves



À l'Hôpital Ste-Anne (CHSLD), le 10 novembre 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Jean-Yves Perron, fils de feu madame Marie-Blanche Audet et de feu monsieur Adelard Perron. Il demeurait à Cap-Rouge.Il laisse dans le deuil ses sœurs: Desneiges, feu Rose-Ida (feu Joseph Lamontagne), feu Gertrude (feu Gérard Racine); ses frères: Henri (feu Marie-Paule Bergeron), Lauréat (Françoise Côté), frère Edmour sv; ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis.La famille adresse des remerciements sincères à tout le personnel du 3e Cote du CHSLD l'l'Hôpital Ste-Anne, pour leur dévouement, leurs soins attentionnés et leur humanisme dans l'accomplissement de leur profession. Un remerciement spécial à madame Cathy Girard ainsi que son conjoint et Jennifer pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11000, rue des Montagnards, local P1-101, Beaupré, Qc Téléphone : 418 827-5773 poste 2, courriel : info@fondationhsab.org Site web : www.fondationhsab.org ou pour Les Oeuvres des religieux de Saint-Vincent-Paul, 275 Marie-de-l'Incarnation, Québec, Québec, G1N 3G5