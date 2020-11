KELLY, Eunice



Au Centre d'hébergement Saint-Antoine, le 10 novembre 2020, à l'âge de 102 ans, est décédée madame Eunice Kelly. Elle était la fille de feu dame Harriet Demeriesq et feu monsieur Charles Kelly. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15 h.Elle laisse dans le deuil sa sœur Maryan, ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et ses autres sœurs: Rose (Stanley Jones), Tom (Violet Mannsbridge), Clara (Alfred Gunnery), Arthur, Élisabeth, Michael, Marguerite (Hector Dionne), Madeline (Alfred Samberg) et Eddy (Huguette Lacoline). La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant de la Résidence Saint-Antoine pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de Recherche sur le cancer , 625, Avenue du Président Kennedy, Montréal (Qc), H3A 3S5, tél.: (514) 861-9227 ou 1-888-766-2262. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Lépine Cloutier Athos.