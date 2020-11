FITZBACK, Paul-Roger



Entouré de l'amour des siens à l'Hôtel-Dieu de Lévis, le vendredi 6 novembre 2020, à l'âge de 86 ans et 7 mois, est décédé monsieur Paul-Roger Fitzback, époux de feu Thérèse Matte, fils de feu Joseph Fitzback et de feu Éva Bélanger. Il demeurait à Saint-Georges. La famille recevra les condoléances le samedi 28 novembre de 11h à 13h en lasous la direction de La maison Roy & Giguère Inc. Il laisse dans le deuil ses enfants: Mario, Luc (Brigitte Normand), Josée (Paul-André Guilbault) et Julie (Alain Bérubé); ses petits-enfants : Guillaume (Krystel Gascon), Marie-Josée (Migaël Charron Strubel), Alexis, Victoria et Charlotte, ainsi que son arrière-petite-fille à venir Loü. Il était le frère de : Lucia (feu Robert Bédard), feu Henri (Denise Allard), feu Alfred (feu Bernadette Bédard), feu Narcisse (feu Hélène Ferland), feu Alphonse (feu Noëlla), feu Gérard (feu Gilberte Béland), feu Louis, feu Roméo (feu Thérèse Fortin), feu Yvette, feu Jean-Baptiste ainsi que ses parents adoptifs feu Joseph (feu Rita Trudel). De la famille Matte, il était le beau-frère de : feu Gérard (feu Claire Lavallée), feu Paul-Henri (feu Bernadette Rochette), feu Florent, feu Claire, feu Cécile (Bernard Marcotte), et feu Robert. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un gros merci est adressé à tout le personnel hospitalier de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, QC, G6V 9Z9.