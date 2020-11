CHANTAL, Louisette



À l'Institut de Cardiologie et de Pneumologie de Québec (ICPQ), le 11 novembre 2020, à l'âge de 66 ans, est décédée dame Louisette Chantal, fille de feu Émile Chantal et feu Gemma Latulippe. Elle demeurait à Québec (Loretteville). Elle a été confiée à lapour crémation.Les cendres seront déposées au cimetière de Loretteville, sous la direction de laElle laisse dans le deuil, ses frères et sœurs: Diane (Réjean Genest), Gilles (Michelle Rancourt), sa jumelle Louise (feu Daniel Paradis) et Denis (Ginette Hudon); ses neveux et nièces: Danny Ratté, Vincent Genest (Nathalie Beaulieu), Shantale Ratté (Matthieu Bégin), sa filleule Viviane Genest (Martin Savard) et Julie Chantal, ses cousins et cousines; sa grande amie Lise Shink et autres amis(es). La famille remercie sincèrement Mme Émilie Vigneault-Simard, super-infirmière et tous les membres de l'équipe des soins palliatifs de l'ICPQ ainsi que le personnel du CLSC de la Jacques Cartier. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1V 4G5, tél :418 656-4999, téléc : 418 656-4678, courriel : Info@fondation-iucpq.org, site Internet : https://iucpq.qc.ca.