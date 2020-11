JULIEN, Françoise



Au Centre d'hébergement de Saint-Raymond, le 22 novembre 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Françoise Julien, épouse de feu monsieur Marc-André Roberge, fille de feu monsieur Arthur Julien et de feu dame Marie-Anne Robitaille. Elle demeurait à Saint-Raymond.Elle a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Madame Julien, laisse dans le deuil : ses enfants : Manon (Pierre Gauthier) et Marco (Maggie Voyer); ses petits-enfants : Catherine, Vincent, Samuel et Annabelle; son frère et ses sœurs : Yvonne (feu Maurice Vézina), Denise (Roland Martel) et Arthur (Marielle Beaupré); son beau-frère et sa belle-sœur de la famille Roberge : George et Jacqueline (René Morneau), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins cousines, parents et ami(e)s. Outre son époux, elle est allée rejoindre ses douze frères et sœurs et ses six beaux-frères et belles-sœurs de la famille Roberge qui l'on précédée. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement de Saint-Raymond pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Québec) G1S 3G3. Le formulaire est disponible en ligne via leur site internet :https://www.jedonneenligne.org/lasocietealzheimerdequebec/DIM/