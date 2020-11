BLAIS, Louise



" Tu vis maintenant au plus profond de notre cœur. Pour te revoir, il suffira de fermer les yeux. "À son domicile, le 18 novembre 2020, à l'âge de 65 ans et 2 mois, est décédée madame Louise Blais, conjointe de monsieur Jean Lortie. Elle était la fille de feu madame Marie-Blanche Fitzback et de feu monsieur Raymond Blais. Elle demeurait à Saint-Thérèse-de-Lisieux, Beauport.Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Jean, ses sœurs et son frère: Doris (Jean-Claude Laberge), Carole (feu Armand Larocque), Jocelyne (Normand Howe), André, Gisèle (Denis Clouet) et Linda (Donald Mathieu); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lortie : Jacquelin (Maryse Ménard), Marielle (Yvon Rhéaume), Lucie (Dan Morley), Gilles, Pierre; ainsi que neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Elle était également la sœur de feu Charlotte. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel soignant du CRCEO de l'Hôtel-Dieu de Québec ainsi que l'équipe des soins palliatifs, CLSC Orléans (Beauport) du CIUSSS de la Capitale-Nationale (médecin, infirmière, ergothérapeute, travailleuse sociale, physiothérapeute) ainsi que le docteur Louis Savoie. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, www.cancer.ca. La direction des funérailles a été confiée à la maison