GUIMONT, Huguette Paquet



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 4 novembre 2020, à l'âge de 76 ans est décédée dame Huguette Paquet, épouse de feu monsieur Michel guimont. Née à Montmorency le 27 août 1944, elle était la fille de feu dame Anita Dubé et de feu monsieur Maurice Paquet. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport.Madame laisse dans le deuil ses enfants: Isabelle (Serge Denis), Pierre (Line Beaulieu); ses petits-enfants: Raphaël, Anne-Sophie, Émilie; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Nicole (Jean-René Déry), André, Johanne (Richard Lépine), Guylaine (Richard Guimont), Lisette Lebel (feu Alain); de la famille Guimont: Marc-André (Micheline Paquet), Claude, Jean-Paul (Louise Gendron), Daniel (Line Lavoie), Diane Blais (feu Alain); ses filleuls: Denis Guimont et Sébastien Bernier ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Huguette était également la sœur de feu France, feu Agathe (feu Raymond Bernier), feu Richard. La famille remercie tout le personnel des soins intensifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur humanité, leur compréhension et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Canadienne des maladies du rein, Succursale Québec, Site: www.rein.ca, Tél.: 418-683-1449. Les funérailles sont sous la direction de