DROUIN, Armand

À l'Hôtel le Concorde, le 15 novembre dernier est décédé, à l'âge de 96 ans, monsieur Armand Drouin, époux de feu Suzanne Giguère. Il était le fils de feu Héliodore Drouin et de feu Virginie Perreault. Il laisse dans le deuil son fils Bruno (Josée Tremblay) et son petit-fils adoré William (Alexandra Bédard). Il est allé rejoindre ses frères et ses sœurs: feu Barthélémy (feu Mable Gaulin), feu Marie-Ange, feu Émile (feu Fernande Paquin), feu Hormidas (feu Jeannine Paquin), feu Joseph, feu Lauretta, feu Florence, feu Thérèse et feu Jean-Charles. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Giguère: feu Colette (feu Jean-Marie Brind'Amour), feu Monique, feu Claude (feu Jacqueline Lemieux), feu Claire (feu Léo Delisle), feu Marthe (feu Jean-Marc Paquet), Louise (feu Clément Lachance), feu Denise (feu Jean-Guy Fortin), feu Charlotte (feu Roger Robert), feu Madeleine, Gilles (Claudette Chénard), feu Pierre (Cécile Roger), feu Marc (feu Gaétanne Mercier), Geneviève et feu Marie; ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances ende 10h à 11h.La famille désire remercier Sonia Laverdière, proche aidante à la famille, le personnel soignant de l'Hôtel le Concorde ainsi que celui du 5e étage côté montagne du CHSLD Côté-Jardins pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Noël du bonheur (www.noeldubonheur.com 1411 boul. Père-Lelièvre, Québec QC G1M 1N7, tel. : 418-687-6635). Pour rendre hommage à M. Drouin, vous pouvez visiter notre site internet : www.dignitequebec.com.