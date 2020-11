GIGUÈRE, Régis



Tu n'es plus là où tu étais,mais tu es partout là où je suis.À l'Hôpital général de Québec, le 12 novembre 2020, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Régis Giguère, conjoint de feu madame Yvette Lemieux, fils de feu madame Aline Pouliot et de feu monsieur Omer Giguère. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Jean-François (Line Huot), Berthe (Robert Bédard); ses petits-enfants: Anne-Catherine Bédard (André Bessette), François Bédard (Eyden Langlois-Houle), Lucie-Maude Giguère (Fredrik Trudeau) et Marie-Claude Giguère (Sandrine Drolet). Il est allé rejoindre ses parents et ses onze frères et sœurs. Il laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, anciens collègues et ami(e)s.L'inhumation des cendres se fera au cimetière de Cap-Rouge à une date ultérieure.La famille tient à adresser ses remerciements les plus sincères à tout le personnel de l'hôpital général de Québec pour l'encadrement en cette période difficile et pour la qualité des soins dispensés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par du temps de qualité passé avec un être cher en sa mémoire, un geste de bonté envers autrui et en admirant la nature qu'il aimait tant. Vous pouvez également faire un don à la Fondation pour les Ainés et L'innovation Sociale (FAIS), https://fondationfais.org. La famille tient à remercier spécialement le personnel de l'unité 2000 de l'Hôpital Général de Québec ainsi que la Docteure Élisabeth Côté pour les excellents soins prodigués. Malgré la pandémie, en son honneur, soyez bons et généreux; aimez la vie. La vie est trop courte pour être autre chose qu'heureuse.