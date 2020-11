GASSEAU, Adrienne Mainville



À son domicile, le 13 novembre 2020, à l'âge de 98 ans et 10 mois, est décédée madame Adrienne Mainville, épouse de feu monsieur André Gasseau, fille de feu madame Aimée Gagnon et de feu monsieur Théodore Mainville. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Nathalie Michaud), Marcel (Claudine Simard), Johanne (Raynald Lepire), Suzanne (Ralph Grant), Daniel (Solange Pépin), Hélène (Michel Devoyon); ses petits-enfants: Julien, Michel, Jacinthe, Sébastien et Jonathan; ses arrière-petits-enfants : Marielle, André-Félix, Charles, Antoine, Alexis, Nathaniel, Daphney et Chloé; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.L'inhumation des cendres se fera par la suite au cimetière St-Charles. Sa famille profite de l'occasion pour remercier le personnel de la Résidence St-François. Merci de vos bons soins, de votre attention, de votre générosité et de votre dévouement à son égard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein, 1675 chemin Sainte-Foy, local 101, Québec, Québec Téléphone : 418 683-1449 Courriel : infoquebec@rein.ca