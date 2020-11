CHOUINARD, Eddy



À son domicile, le 23 novembre 2020, à l'âge de 90 ans et 5 mois, est décédé monsieur Eddy Chouinard, époux de feu dame Cécile Avoine. Fils de feu dame Marie-Anna Leclerc et de feu monsieur Edmond Chouinard, il demeurait à Tourville, comté de L'Islet. Il laisse dans le deuil ses enfants: Andrée, Marie (Daniel Laplante), Edmond (Rosanne Laforest), Robin (Flore Lapointe); ses petits-enfants: Billy, Nathalie, Sophie et Vanessa Chouinard, Mathieu et Simon Laplante, Jonathan Aubin, leur conjoint(e); ainsi que ses arrière-petits-enfants. Il était le frère de: Fernande, feu Denise, feu Charles, feu Roger, feu Maurice, feu Jean et feu Armand. Sont également affectés par son départ ses neveux et nièces, autres parents et amis(es). De sincères remerciements sont adressés à mesdames Francine Fortin et Marie-Claude Bois des services de soins à domicile pour leur soutien, leurs attentions et les excellents soins apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec). Des formulaires sont disponibles auprès au salon.Les membres de sa famille vous accueilleront aule vendredi 27 novembre 2020 de 19h à 21h, le samedi jour des funérailles de 9h30 à 10h45.et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial de Tourville. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire