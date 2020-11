OUELLET, Martine



Aux soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec, le 6 novembre 2020, à l'âge de 56 ans, est décédée madame Martine Ouellet, épouse de Monsieur Michel Doyon, fille de monsieur Claude Ouellet et de madame Louise Sansfaçon. Elle demeurait à Québec. Elle est originaire de La Pocatière.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Sabrina Roussel (Bastien Samson) et la demi-sœur de Sabrina, Geneviève Robitaille-Roussel; ses frères: Bernard et Bruno (Stéphanie Bourgault) ainsi que sa filleule Megan; la sœur de son père: Cécile Chartier; le beau-frère de son père: Robert Morin; ses beaux-parents: Camille Doyon et Jeanne D'Arc Lamoureux, ses beaux-frères et belles-sœurs: Louise Doyon, Claude Doyon (Marie-France Farmer), Jacques Doyon (Mireille Vincent), Monique Doyon (Philippe Coutou) et Gilles Doyon (Lucie Poulin); les enfants de son conjoint: Anik Doyon et Sébastien Doyon (Melysa Williams); ses neveux et nièces: Pascale, Alexandre, Mathieu et Megan; sa cousine Josée Lajeunesse et sa fille Sarah, ainsi que plusieurs autres ami(e)s. Merci à Dr Alexandra Sébastianelli, oncologue à l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec pour ses bons soins, son écoute et son dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CHU de Québec (Hôpital Hôtel-Dieu de Québec): https://fondationduchudequebec.org/donner-a-la-sante/