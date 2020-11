POULIN, Émilienne Payment



Au CHU Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 20 novembre 2020, à l'âge de 91 ans et 11 mois, est décédée madame Émilienne Payment, épouse de feu monsieur Hector Poulin, fille de feu madame Juliette Labbé et de feu monsieur Émilien Payment. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Doris (Alden Fuchs), André, feu Martine (Denis Simard), Chantal (Claude Laverdure); ses petits-enfants: Audrey Morissette, Amy Morissette (Éric Villeneuve), Marilou Poulin, Laura Poulin, Dominique Fuchs (Matthew Shaw), Zachary Fuchs, Mathieu Poulin; ses arrière-petits-enfants: Teagen Gray Shaw, Enzo Villeneuve, Tinley Rielen Shaw; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Françoise Poulin (feu Ubald Delisle), Hélène Poulin (feu Maurice Fradette) (feu André Lamy), feu Aliette Poulin (feu Henri Paquet), Evelyne (feu René Légaré), feu Jean-Louis Poulin (Pauline Gagnon, Gilles Bouffard); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, amis et spécialement son amie de toujours Aline Thibault.L'inhumation des cendres se fera au Mausolée Catherine-de-St-Augustin du cimetière Saint-Charles à une date ultérieure. Un remerciement spécial au personnel de la Résidence Sélection St-Augustin et au personnel de l'Hôpital St-Sacrement pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Qc Tél.: 418 527-4294 Courriel : info@societealzheimerdequebec.com Site web: www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.