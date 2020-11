CARMICHAEL, Yvon



Au CHSLD de Limoilou, le 12 novembre 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Yvon Carmichael, époux de feu madame Jeanne D'Arc Chantal, fils de feu monsieur Gérard Carmichael et de feu madame Lucienne Chevalier. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses filles : Marilyn (Bernard Dubé) et Julie; son petit-fils : Raphaël Dubé; ses frères et sœurs : Colette, Louisette (feu Claude Villeneuve), Carol, Marjolaine (Claude Poulin), Réjean (Régine Savard), Maud (Gilles Alain) et Daniel; ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Robert (feu Rolande Genest), Jeanette (feu Lionel Faucher), feu Jean-Marie (Fernande Bisson), feu Marcel (Constance Martel) ainsi que ses cousins, cousines, neveux, nièces et autres ami(e)s. La famille tient à remercier de tout cœur le personnel du CHSLD de Limoilou pour la qualité des soins prodigués à notre père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don àhttps://www.societealzheimerdequebec.com/impliquez-vous/faire-un-don/Pour les messages de sympathie, consulter l'avis de décès sur le site web de la Coopérative funéraire des Deux Rives.