GUERTIN, Augusta Avoine



À Québec, le 10 novembre 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Augusta Avoine, épouse de monsieur Camil Guertin depuis 66 ans. Elle était la fille de feu Auguste Avoine et de feu Adéloza Jean. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Camil; ses enfants : Marc (Thérèse), Jacques (Carole Lachance), Louise (Yves Therrien) et Nathalie (Éric Lachance); ses petits-enfants : Stéphane (Charlène Joyal), Julie (Joël Murray), Jean-Simon (Sabrina Gariepy), Stéphanie (Guillaume Thibault) et Amélie (Michaël Thivierge); ses six arrière-petits-enfants : Geneviève, Anne, Charlotte, Maxime, Mia et Clara, sa sœur Gisèle, son frère Claude; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Guertin, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines des familles Avoine et Guertin. La famille tient à remercier spécialement France Lessard et son équipe du CHSLD Saint-François d'Assise pour les bons soins prodigués à leur mère.