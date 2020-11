PROTEAU, Yvon



À Québec, le 17 novembre 2020, à l'âge de 71 ans, est décédé subitement monsieur Yvon Proteau. Il était le fils de feu madame Madeleine Chalifour et de feu monsieur Marcel Proteau. Il demeurait à Québec.L'inhumation se fera au cimetière de Sainte-Thérèse de Lisieux.Monsieur Proteau laisse dans le deuil ses enfants : Dany (Mélanie Ampleman) et Richard (Emmy St-Pierre) ; sa petite-fille Mila : sa conjointe Thérèse Béchard et sa fille Mélissa Landry ; ses belles-sœurs : Manon Lévesque (feu Jocelyn Proteau) et Céline Dionne (feu Marcel Proteau), plusieurs autres membres des familles Proteau et Béchard, ainsi que ses ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 avenue des Replats, Québec, QC G2J 1B8 (418) 682-6387 www.coeuretavc.ca