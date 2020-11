LÉTOURNEAU

Flore-Ange Langlais



À la Maison Michel-Sarrazin, le 15 novembre 2020, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Flore-Ange Langlais, épouse de feu André Létourneau. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église une heure avant la cérémonie.Elle laisse dans le deuil son frère Raymond, son filleul Donald (Louise Beaumont); son neveu et ses nièces: Stéphane, Marianne (France Ouellet), Caroline, Raymonde (Manon Petitclerc); sa belle-sœur Sr Denise Létourneau (SCSL), son beau-frère Napoléon Létourneau (Gyslaine Bernard); sa chambreuse et amie, Diane Chabot, ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, parents et ami(e)s, sans oublier ses grands amis: Christiane Leclerc, Jean-Guy Daigle, Lionel Daigle et Murielle Tremblay. La famille tient à remercier le personnel de la Maison Michel-Sarrazin pour les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.