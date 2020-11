GOSSELIN, Madeleine Falardeau



Au CHUL, le 9 novembre 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Madeleine Falardeau, épouse de feu monsieur Claude Gosselin, fille de feu madame Rosa Paquet et de feu monsieur Armand Falardeau. Elle demeurait au Manoir de l'Atrium à Québec.Elle laisse dans le deuil son fils Karl et sa belle-fille Brigitte Morais, ses petits- enfants dont elle était si fière: Maude (Frédérick Demers) et Jérémy (Pascale Sylvain). Elle laisse également dans le deuil sa sœur Jacqueline et toute sa belle famille qu'elle aimait affectueusement; ses belles-sœurs et beaux-frères: Thérésa Gosselin, Raymonde Alain (feu René Gosselin), Colette Gosselin (Jacquelin Robitaille) et tout spécialement Armand Gosselin et son épouse Gisèle qui ont tellement bien pris soin d'elle particulièrement depuis le départ de son Claude. Ses neveux et nièces la manqueront également. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs décédés. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, Qc Téléphone : 418 682-6387 Site web : www.coeuretavc.ca