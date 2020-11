VALLERAND, Claudette Lortie



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 13 novembre 2020, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Claudette Lortie, épouse de feu monsieur Fernand Vallerand, fille de feu madame Léa Landry et de feu monsieur Léopold Lortie. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Richard, Cathie, Christian et Sylvie Vallerand; son gendre Louis Gagnon; ses petits-enfants: Cynthia et Laurie Gagnon, Suzy, Zackari, Caroline, Jennifer Vallerand; ainsi que ses arrière-petits-enfants: Benjamin, Jackson, Elliot, Jayke, Nathan et Kayla; ses frères et soeurs: Yvon, Clément ,Gilles, Murielle, Lise, Francine, Carole, Diane, Rénald et Linda Lortie; ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Lortie et Vallerand, plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur du Québec ou à la Société Alzheimer.