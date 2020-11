CARON, Carmen



Au Centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 12 novembre 2020, est décédée à l'âge de 90 ans et 11 mois madame Carmen Caron, fille de feu monsieur Eugène Caron et de feu madame Alphonsine Lord. Elle demeurait à Montmagny. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Napoléon (feu Jeannette Landry), feu Jeanne d'Arc (feu Roland Morin), feu Lauréat (feu Rita Fournier), feu Patricia (feu Jules Fournier), feu Paul-Emile (feu Marcelle Raymond), feu Gracia (feu Raymond Aubé), feu Gérard, feu Patrick (feu Jeanne Bernier), feu Raymond (feu Pierrette Bernatchez), feu Roger (feu Vilma Landry - feu Henriette Fafard), feu Adrien (feu Imelda Cloutier - Elise Pelletier), Thérèse (feu Clément Masson), feu Georges-Henri (Lucille Leclerc), feu Marcel, feu Marie-Marthe (Jean-Paul Boivin), feu Martin (feu Jeanne d'Arc Émond Couillard) ainsi que feu Philippe Lord (Solange Picard). Elle laisse dans le deuil une grande famille, de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines et amis dévoués et fidèles. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel soignant pour leur dévouement, leurs attentions ainsi que la grande qualité de leurs soins et de leur présence. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d'Hélène, 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9. https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/ Des formulaires seront disponibles au salon.Les membres de la famille vous accueilleront à la résidence funérairele vendredi 27 novembre de 18h à 21h et le samedi 28 novembre de 10h à 14h.L'inhumation suivra au cimetière paroissial.