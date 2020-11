MARCEAU, Marie-Claire



Au CISSS Alphonse Desjardins / l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 18 novembre 2020, à l'âge de 98 ans et 9 mois, est décédée madame Marie-Claire Marceau, épouse de feu monsieur Maurice Henry, fille de feu monsieur Ernest Marceau et feu madame Marie-Laure Chabot. Elle demeurait à St-Malachie autrefois de Honfleur. La famille accueillera parent et amis à la, de 12 h à 13 h 45.et de là au cimetière paroissial à une date ultérieure.Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Gilles, Nicole (Denis Lamontagne), feu Yvanohé, Mario, Ginette (Richard Tremblay), France, Jacinthe (Jocelyn Turgeon), Christian (Lyne Bruneau), Serge (Marie-Claude Lamontagne), Chantal (Mario Turcotte); ses cinq filleuls et filleules, ainsi que ses 20 petits-enfants et 32 arrière-petits-enfants; elle laisse dans le deuil ses frères : feu Marius Marceau, feu Rolland, feu Paul-Henri (Germaine Lemelin), feu Louis-Émile (feu Jeannine Gosselin), Laurent (feu Myriam Beaudoin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Henry: feu Claire Henry (feu Gérard Blais), feu Bernadette (feu Maurice Chabot), feu Alice (feu Paul-Henri Roy), feu Émile (Georgette Côté), feu Jeannette (feu Adrien Chabot), Ange-Aimée Marceau (feu Julien Henry), Laurette (André Chabot), feu Lucille (feu Félix Laliberté), Georgette (feu Jean-Raymond Lamontagne), feu Sr.Aline, Marielle (feu Fernand Roy), Jeanne D'Arc. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi que le Manoir de la montagne de St-Malachie pour tous les bons soins prodigués et les attentions apportées à notre mère. La direction des funérailles a été confiée à la