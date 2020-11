POULIOT, Céline



À l'hôpital Saint-François d'Assise, le 7 novembre 2020, à l'âge de 69 ans, est décédée madame Céline Pouliot, fille de feu Marie-Thérèse Dion et de feu Lorenzo Pouliot. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera au, de 8h30 à 11h.Elle laisse dans le deuil sa fille Julie Pelletier (Stephan Roy); ses deux petites-filles adorées: Jasmine Roy (Benjamin Leduc-Laroche), Rose-Émilie Roy; sa sœur Ginette (Jean-Pierre Asselin); son frère André (Jacynthe Côté), feu Réjean (Carmen Blanchet); le père de sa fille, Jean Pelletier (Nathalie de Bellefeuille); ses neveux et nièces, plus particulièrement: Patrick Asselin (Julie Beaupré) et Martin Asselin (Chantal Genest); ses cousins, cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s dont sa grande amie de toujours Nicole Auger. La famille désire remercier le personnel soignant de l'équipe de cardiologie du centre hospitalier Saint-François d'Assise et celui du CLSC de la Jacques-Cartier, sans oublier son médecin Maryse Thivierge, pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, 418 527-4294.