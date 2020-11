CHALIFOUR, Hildège



Au Centre hospitalier régional de Trois-Rivières, Hôpital Ste-Marie, le 20 novembre 2020, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Hildège Chalifour, époux de feu dame Rosanne Groleau, fils de feu monsieur Joseph Chalifour et de feu dame Émilia Grondines. Il demeurait à Trois- Rivières, autrefois de Grondines.L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laMonsieur Chalifour laisse dans le deuil ses enfants: Claude (Odette Bolduc), Ghislaine (Réjean Baribeau) et Gérald (Nathalie Fauché); ses petits-enfants: Annie (Philippe Latour), Michaël (Nelson Freitas), Guillaume (Olivier Laviolette) et Gabriel; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre son épouse, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs décédé(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Cardinal-Roy, Pavillon Gabriel, tout particulièrement Lucie, Laurie et Jean-Claude pour leur dévouement et les bons soins prodigués.