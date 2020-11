TURMEL, Soeur Louise, R.J.M.



À l'infirmerie provinciale des Religieuses de Jésus-Marie de Sillery, le 19 novembre 2020, est décédée, à l'âge de 82 ans dont 58 ans de vie religieuse, Sœur Louise Turmel (Soeur Saint-Clément). Native de Sainte-Marie de Beauce, elle était la fille de feu Alfred Turmel et de feu dame Reina Turmel. Outre les membres de la communauté, Sœur Louise laisse dans le deuil ses sœurs et ses frères : Sœur Yvette Julienne, o.p., Monique (Claude Saint-Arnauld), André (Pierrette Morin), Rose (Jean-Claude Boutin), Denise (Roger Jobin), Louis (Colette Poulin), Jean-Yves, Clément (Sylvie Tanguay). Elle est allée rejoindre dans la Maison du Père son frère Jean-Denis. Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux et nièces, arrière-neveux et arrière-nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La direction des funérailles a été confiée au